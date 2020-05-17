ABD, evde yapılan korona test kitine onay verdi

Satış bedeli 150 dolar (yaklaşık bin Türk Lirası) olarak belirlenen testlerin uygulanabilmesi için doktor reçetesi gerekiyor.







Evde uygulanabilen teşhis testleri sayesinde kişinin test merkezlerine gitmesine gerek kalmıyor ve böylece hastalık taşıması halinde bulaştırma riski en aza indirilmiş oluyor. Bu sayede sağlık çalışanları korunurken, kişisel koruyucu malzeme kullanımına olan talebin azaltılmasına da katkı sağlıyor.





Euronews'te yer alan habere göre Rutgers Clinical Genomics Laboratuvarı tarafından geliştirilen test ile kişinin ağzından ve boğazından aldığı tükürük örneği yine bu laboratuvara gönderiliyor. Sonuçların 48 ila 72 saat içinde alınması bekleniyor. Laboratuvarın bu şekilde günde 10 bin test yapma kapasitesinin olduğunu belirtiliyor.





FDA, bugüne kadar test kitlerine onay verme konusunda ağır davranırken, son dönemde acil kullanım yetkisiyle onay verdiği kit sayısı artmaya başladı. FDA daha önce nisan ayında yine evde yapılabilen, ancak salya yerine burundan alınan örnekle gerçekleştirilen başka bir test türüne onay vermişti.