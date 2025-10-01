ABD Federal Hükümeti neden kapandı?

Çarşamba gece yarısı (TSİ 07.00) itibarıyla yürürlüğe giren kapanmanın nedeni, Senato’daki Cumhuriyetçilerin federal fonları 7 hafta daha uzatmaya yönelik tasarısının Demokratlar tarafından reddedilmesi oldu. Tasarı 55 kabul, 45 ret oyuyla gerekli 60 oya ulaşamadı.



Demokratlar, özellikle sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması ve Medicaid kesintilerinin geri alınması konularında hemen müzakere başlatılmasını talep ediyor. Cumhuriyetçiler ise bu talepleri geri çevirerek Demokratları kendi politikalarını dayatmakla suçluyor.



Fon kesintisi nedeniyle “zorunlu olmayan” federal çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı. Kongre Bütçe Ofisi’ne göre yaklaşık 750 bin kişi bu süreçten etkilenecek. Can ve mal güvenliği gibi kritik görevlerde çalışanlar işlerine devam edecek ancak maaşlarını kapanma sona erene kadar alamayacak.



Taraflar birbirini suçlarken, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi kurumlara kapanma planlarını uygulamaları talimatı verdi. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası kredileri konusunda müzakere etmeyi reddederek ülkeyi kapanmaya sürüklediğini savundu.



Başkan Donald Trump ise kapanmanın “muhtemel” olduğunu söyleyerek sorumluluğu Demokratlara yükledi. Trump, bunun “işten çıkarmalara, sevilen programların durmasına ve birçok hizmetin aksamasına” yol açacağını dile getirdi.



ABD’de bütçe krizi çözüme kavuşturuluncaya kadar hükümetin ne kadar süre kapalı kalacağı belirsizliğini koruyor.