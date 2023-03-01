Samanyolu Haber /Dünya / ABD gemisi yardım malzemelerini Mersin Limanı'na getirdi /01 Mart 2023 08:43

ABD gemisi yardım malzemelerini Mersin Limanı'na getirdi

ABD Donanması’na ait USS Hershel Williams gemisi Mersin Limanı’na uğrayarak deprem sonrası insani yardım malzemelerini Türkiye’ye ulaştırdı.

SHABER3.COM

Geminin bugün ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) sağladığı insani yardım malzemelerini indirmek üzere Mersin Limanı’ndaki konteyner terminaline uğradığı belirtildi.

ABD gemilerinin konuşlanma ve operasyonlarını listeleyen uscarriers.net internet sitesine göre USS Hershel Woody Williams gemisi 10 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerin ardından olası İnsani Yardım ve Afet Müdahale operasyonları için Hatay açıklarına gelmişti.

ABD Donanması’nda seferi deniz üssü sınıfı gemilerinden olan USS Hershel Woody Williams, 12 Şubat’ta insani yardım malzemelerinin yüklenmesi amacıyla Yunanistan’da Souda Körfezi limanına uğradı.

Geminin 17 Şubat’ta da Kıbrıs’ın kuzey kıyısı açıklarından doğuya doğru ilerleyerek 18-27 Şubat tarihleri arasında Suriye’nin Lazkiye kenti yakınlarında çalışma yürüttüğü belirtildi.

ABD gemisinin insani yardım malzemelerini sevk etmek üzere bugün de Mersin Limanı’ndaki konteyner terminaline uğradığı kaydedildi.

USS Hershel Woody Williams gemisi, Akdeniz’de ve Doğu, Güney, Batı Afrika etrafındaki sularda ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla birlikte görev icra etmek üzere ABD Afrika Komutanlığı’nın (AFRICOM) operasyon alanında görevlendirilen ilk donanma gemisi.
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