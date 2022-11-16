ABD Genelkurmay Başkanı: Rusya savaş suçu işledi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu açıkladı.











Rusya'nın büyük ölçüde operasyonel hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu dile getiren Milley, "Savaştaki 900 kilometrelik cephede Ukraynalılar başarı üzerine başarı elde etti ve Ruslar başarısız oldu. Stratejik olarak kaybetti, operasyonel olarak kaybettiler ve tekrar ediyorum, taktiksel olarak başarısız oldular. Başta Harkov ve Herson olmak üzere birçok bölgeden çekilmek zorunda kaldılar." şeklinde konuştu.









Rusya'nın Ukrayna sürekli sivil altyapıları vurduğuna dikkat çeken Orgeneral Milley, "Ukrayna halkının dörtte biri elektriksiz, bu da aşırı ek hasarlar veriyor ve sivil halkın gereksiz yere acı çekmesine neden oluyor. Bu savaş suçudur." dedi.