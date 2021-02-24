Samanyolu Haber /Gündem / ABD Gıda ve İlaç Dairesi bir Kovid-19 aşısını daha onaylayacak /24 Şubat 2021 18:49

ABD Gıda ve İlaç Dairesi bir Kovid-19 aşısını daha onaylayacak

Cuma günü Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısına acil kullanım izni vermek için toplanacak olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşının acil kullanım için onaylanmasının önünün açıldığını belirtti.

SHABER3.COM

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün yaptığı değerlendirmede, ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Aşının cuma günü acil kullanım iznini görüşecek olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aynı uygulamayı daha önce Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım izni vermeden önce de yapmıştı.

Johnson & Johnson, geçen ay Kovid-19’a karşı geliştirdikleri tek dozluk aşının yaklaşık 44 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde yüzde 66 oranında etkinliğe sahip olduğunu açıklamıştı.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamaya göre aşı ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdi. Yeni bir varyantın yayıldığı yerlerde ise aşının ağır hasta vakalarını durdurmada genel olarak yüzde 85 etkili olduğu açıklandı.

Enjeksiyondan 14 gün sonra, plasebo grubundaki 14 kişi dahil, aşı yapılan iki kişide tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak kadar şiddetli Kovid-19 etkileri yaşandı.

28 gün sonra, hiçbir aşı alıcısı tıbbi müdahale gerektirecek kadar şiddetli bir koronavirüs geçirmezken, buna karşılık plasebo grubundaki yedi kişide şiddetli Kovid-19 görüldü.

Aşıyı deneyen 3 kişide şiddetli yan etkiler tespit edildi. Ancak yapılan analizlerde acil kullanım izninin verilmesini engelleyecek herhangi bir özel güvenlik endişesinin söz konusu olmadığı FDA tarafından ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Gıda ve İlaç Dairesi bir Kovid-19 aşısını daha... Sonraki Haber >>

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:08