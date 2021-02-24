ABD Gıda ve İlaç Dairesi bir Kovid-19 aşısını daha onaylayacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün yaptığı değerlendirmede, ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.







Aşının cuma günü acil kullanım iznini görüşecek olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aynı uygulamayı daha önce Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım izni vermeden önce de yapmıştı.





Johnson & Johnson, geçen ay Kovid-19’a karşı geliştirdikleri tek dozluk aşının yaklaşık 44 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde yüzde 66 oranında etkinliğe sahip olduğunu açıklamıştı.





Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamaya göre aşı ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdi. Yeni bir varyantın yayıldığı yerlerde ise aşının ağır hasta vakalarını durdurmada genel olarak yüzde 85 etkili olduğu açıklandı.





Enjeksiyondan 14 gün sonra, plasebo grubundaki 14 kişi dahil, aşı yapılan iki kişide tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak kadar şiddetli Kovid-19 etkileri yaşandı.





28 gün sonra, hiçbir aşı alıcısı tıbbi müdahale gerektirecek kadar şiddetli bir koronavirüs geçirmezken, buna karşılık plasebo grubundaki yedi kişide şiddetli Kovid-19 görüldü.





Aşıyı deneyen 3 kişide şiddetli yan etkiler tespit edildi. Ancak yapılan analizlerde acil kullanım izninin verilmesini engelleyecek herhangi bir özel güvenlik endişesinin söz konusu olmadığı FDA tarafından ifade edildi.