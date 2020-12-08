Samanyolu Haber /Gündem / ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech-Pfizer aşısına destek /08 Aralık 2020 16:54

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech-Pfizer aşısına destek

İngiltere'de yapılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için başvurulan Gıda ve İlaç Dairesi'nden ilk açıklama geldi.

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BioNTech'in geliştirdiği, Pfizer'in üretip dağıttığı koronavirüs aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için yapılan başvuruyla ilgili ilk açıklamayı yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koydukları acil kullanım kurallarına aşının uyumlu olduğunu duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamaya göre iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı.
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