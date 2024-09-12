ABD Gizli Servisi 11 Eylül paylaşımını apar topar sildi: İşte sebebi!

ABD Gizli Servisi, 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanlarını anmak için X platformunda bir paylaşımda bulundu ve kurbanlar arasında “yanlışlıkla” terör örgütü El Kaide militanlarını da saydı.







Gizli Servis'in silinmiş olan paylaşımında, “Genel merkezimizde asılı olan bayrak, 11 Eylül olaylarının ve görevimizin amacının ciddi bir hatırlatıcısıdır. Özgürlüğün ve fedakarlığın bir kanıtı olan bu bayrak, aralarında Özel Memur Craig T. Miller ve Özel Ajan Charles L. Friend'in de bulunduğu 2 bin 996 kişinin anısını onurlandırmaktadır” yazıyordu.





Cumhuriyet'in haberine göre 19 teröristin, Gizli Servis tarafından ilk kez yayınlanan rakamlara dahil olduğu görüldü.





Gizli Servis, daha sonra düzeltilmiş bir numara içeren bir mesaj yayınladı.





Önceki hatayı doğrulayan Gizli Servis, “Orijinal mesajda, (19) teröristi de içeren toplam ölü sayısını yanlışlıkla listeledik, Bu hatadan dolayı özür dileriz” açıklamasında bulundu.





Ağustos ayında Biden yönetimi, kamuoyunun tepkisi üzerine saldırının arkasındaki teröristlere yönelik tartışmalı bir savunma anlaşmasından geri adım attı.





11 Eylül'ün planlayıcısı Halid Şeyh Muhammed'in yanı sıra Velid Muhammed Salih Mübarek Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adam el Hawsawi de Küba'nın Guantánamo Körfezi'nde yargılanmayı bekliyor.