ABD gizli servisi harekete geçti: Biden'in bulunduğu kente takviye güç

The Washington Post'un aktardığı habere göre, ABD'nin seçiminde oy sayımı 5 kritik eyalette sürerken medyanın projeksiyonlarına göre seçimi önde götüren Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili iki kaynağın aktardığına göre, Gizli Servis, Biden'ın başkanlığını yakın zamanda açıklama durumuna karşılık Delaware'in Wilmington eyaletine takviye gücü gönderiyor.







İsmini vermeyen kaynaklar, takviye güçlerin Wilmington'da bulunan kampanya merkezine yöneldiğini söyledi.





CNN'e konuşan Biden kampanyası kaynakları, adayın Seçmenler Kurulu'nda 270 oya her an yaklaşabileceğini söyledi.



