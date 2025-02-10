ABD göçmenleri Guantanamo’ya doldurmaya devam ediyor

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ziyaretinin ayrıntılarını X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaşarak, “Kötü niyetli çete üyeleri artık ülkemizde güvenli bir sığınağa sahip olmayacak” ifadelerini kullandı.



Noem, askeri bir kargo uçağı olduğu anlaşılan uçaktan kaç tutuklunun indirildiği ya da bu kişilerin hangi iddia ile suçlandıklarını ya da hangi suçları işlediklerinden şüphelenildiği konusunda bilgi vermedi.





İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.



Guantanamo Körfezi'ndeki operasyonları denetleyen ABD Güney Komutanlığı uçuş sayısı hakkında yorum yapmadı ancak Cumartesi günü VOA'ya yaptığı açıklamada gözaltı tesisinin şu anda “üç düzineden fazla kişiyi” barındırdığını söyledi.



SOUTHCOM ayrıca “Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla yasadışı yabancıları tutma operasyonlarını desteklemeye hazır olduğunu” ve yeni gelenlere “uluslararası insani standartlara uygun olarak güvenli ve insanca muamele edileceğini” söyledi.



Aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin de bulunduğu göçmen hakları grupları, Cuma günü İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'a bir mektup göndererek Guantanamo Körfezi'ndeki hapishaneye gönderilen kişiler hakkında bilgi verilmesini ve bu kişilere derhal erişim sağlanmasını talep etti.



Gruplar mektupta “Anayasa, federal ve uluslararası hukuk, hükümetin Guantanamo'yu yasal bir boşluk olarak kullanmasını yasaklamaktadır. Bu nedenle, hükümetin kuruluşlarımıza Guantanamo'da alıkonulan vatandaş olmayan kişilere erişim sağlamasını talep ediyoruz, böylece bu kişiler yasal danışmana erişebilecek ve hak savunucuları ve kamuoyu hükümetin onları hangi koşullar altında alıkoyduğunu anlayabilecektir” ifadelerine yer verdi.



Noem, Cuma günü geç saatlerde X'te yaptığı bir başka paylaşımda, Guantanamo Körfezi'nde “ABD’de bulunan kötü ve yasadışı suçluları barındırmak için sürdürdüğümüz bazı operasyonları kontrol ettiğini” söyledi. “Orada uzun süre kalmayacaklar” diye ekleyen Noem, ABD Başkanı Donald Trump'a da ‘Amerika'yı yeniden güvenli hale getirmek’ için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Noem'in Guantanamo Körfezi'ne yaptığı ziyaret, sosyal medyada “katiller ve vahşi çete üyeleri” olarak tanımladığı “yüksek tehdit oluşturan yasadışı yabancıların” olduğu ikinci bir uçağın Guantanamo’ya gitmesinden bir gün sonra düzenlendi.



Noem, Cuma günü erken saatlerde yaptığı ayrı bir paylaşımda, gözaltına alınanların hepsinin Venezüellalı çete üyeleri olduğunu söyledi.



Gözaltına alınanlardan birinin cinayet işlediğini itiraf ettiğini, diğerlerinin ise cinayete teşebbüs, saldırı, silah kaçakçılığı suçlarından arandığını söyledi.



Operasyonla ilgili olarak isminin açıklanmaması kaydıyla VOA'ya konuşan ABD'li bir yetkili, Perşembe günü ABD askeri kargo uçağıyla yapılan uçuşun 13 “yüksek tehdit” olarak nitelendirilen kişiyi taşıdığını söyledi.



İç Güvenlik Bakanlığı, gözaltına alınanların işlemekle suçlandıkları suçlara ilişkin belgelerini ya da diğer ayrıntıları henüz paylaşmadı.



İlk 10 yasadışı göçmen Salı günü yine bir C-17 askeri uçağıyla gözaltı merkezine ulaştı. Yetkililer tüm göçmenlerin ICE görevlilerinin gözetiminde hapishane hücrelerinde tutulduğunu söyledi.



İç Güvenlik yetkilileri Salı günü gelen 10 göçmenin Venezüellalı bir sokak çetesi olan Tren de Aragua'nın üyeleri olduğunu söyledi.



Yetkililer göçmenlerin ilk olarak ne zaman ve nasıl gözaltına alındıklarını açıklamadı.



Beyaz Saray, Tren de Aragua'yı Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlamayı planladığını açıkladı.



ABD savunma yetkilileri, yüksek tehdit olarak görülen göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesisinde tutulmasını geçici bir tedbir olarak nitelendirdi.



Savunma Bakanı Pete Hegseth Cuma günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetimindeki ordunun, ABD'nin Meksika ile olan güney sınırını güvence altına alma konusundaki kararlılığını vurguladı.



Hegseth, Pentagon çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda “Bir istila gördük. Dünyanın dört bir yanından gelen ve eminim ki birçoğu daha iyi bir yaşam arayışında olan insanlar ki; bunu anlıyorum ancak milyonlarcasının kim olduğunu, niyetlerinin ne olduğunu, neden burada olduklarını da bilmiyoruz. Bu da çok gerçek bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıyor” dedi.



Trump'ın geçen ayki kararnamesinden bu yana Pentagon, yüzlerce deniz piyadesini Guantanamo'ya göndererek yasadışı göçmenleri gözaltında tutma operasyonlarını desteklemek üzere tesisleri genişletti.



Bu durum, çoğunlukla askeri tutukluları ve 11 Eylül 2001 saldırılarına karışanlar ve Taliban üyeleri de olmak üzere terör şüphelilerini barındırmasıyla bilinen gözaltı merkezinin hazırlanmasını da içeriyor.



Aynı zamanda üssün başka bir bölümünde şiddet suçuna karışmamış göçmenleri barındırmak için çadırlar ve diğer tesisler kurarak, kendi ülkelerine ya da onları kabul edecek başka ülkelere sınır dışı edilene kadar burada kalacak 30 bin kadar göçmen için hazırlık yapmayı da içeriyor.