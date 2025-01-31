Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Grönland talebinde ısrarcı: 'Trump şaka yapmıyor' /31 Ocak 2025 10:30

ABD, Grönland talebinde ısrarcı: 'Trump şaka yapmıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Danimarka'dan almak istemesine tepkiler sürerken, ABD cephesinden bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda 'şaka yapmadığını' ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın gözünü Grönland’a koymasının ardından, Avrupa devletlerinden tepkiler peş peşe gelirken, Fransa cephesinden yapılan açıklamada, Grönland’a asker göndermeyi düşünebilecekleri açıklanmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre peş peşe gelen açıklamaların ardından ABD geri adım atmadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda 'şaka yapmadığını' ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma teklifinin 'şaka olmadığını' Çin'in adaya kaynak yerleştirme potansiyeli taşıdığını ve bu durumun ABD'nin güvenliğini ve enerji ihracatı için Arktik nakliye rotalarını tehdit ettiğini söyledi. Rubio açıklamasında, "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor" dedi.
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