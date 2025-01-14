Samanyolu Haber /Dünya / ABD Grönland'ı satın almada ciddi: Trump'a yetki veren tasarı Temsilciler Meclisi'ne sunuldu /14 Ocak 2025 11:02

ABD Grönland'ı satın almada ciddi: Trump'a yetki veren tasarı Temsilciler Meclisi'ne sunuldu

Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, Trump'a 'Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına' yetki veren tasarıyı sundu.

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ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump'a "Grönland'ı Danimarka'dan satın alabilmek için yetki veren" bir tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu. ABD basınına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" başlığıyla sunulan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi'nde birçok Cumhuriyetçi ismin destek verdiği tasarı, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Trump'a, "Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına" yetki veriyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin, söz konusu tasarıyı Kongre'nin her iki kanadından da geçirmesi muhtemel gözüküyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Trump, daha önceki açıklamalarında ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları için Grönland'ı satın almak istediğini açıklamıştı.
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