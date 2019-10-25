'Pentagon Suriye Petrolü için plan hazırlıyor’

T24'te yer alan habere göre yetkili, bu görev için Deyrizor bölgesinde kaç kişi tutulacağının henüz belirlenmediğini söylerken, "binlerden bahsetmiyoruz" dedi.





Eğer onaylanırsa operasyonun Türkiye'nin bir terör örgütü olarak nitelendirdiği SDG ile yapılacağı bildirildi.





Bir başka savunma bakanı yetkilisinin NBC'ye yaptığı açıklamalara göre de dün ABD Savunma Bakanı Mark Esper liderliğindeki bir heyet, Başkan Donald Trump'a bu petrol yataklarının öneminin anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutası (CentCom) lideri Kenneth McKenzie'nin bir kaç seçeneği değerlendirdiği, bu seçeneklerden birinin de bölgeye tank göndermek olduğu belirtildi.









Öte yandan Beyaz Saray’da brifing alan Senatör Graham Pentagon’un Suriye petrolünün IŞİD’in ya da İran’ın eline geçmesini önleyecek bir plan hazırladığını söyledi. ABD basınına göre Pentagon bölgeye tank ya da zırhlı araç konuşlandırabilir.