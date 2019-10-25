Samanyolu Haber /Gündem / 'Pentagon Suriye Petrolü için plan hazırlıyor’ /25 Ekim 2019 10:18

'Pentagon Suriye Petrolü için plan hazırlıyor’

Planın onaylanması durumunda görevin SDG ile gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

NBC'ye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine göre Suriye'deki ABD güçlerine "IŞİD'in ellerine düşmemesi için" ülkenin kuzeyindeki petrol yataklarını korumanın yolunu bulma görevi verildiğini söyledi.

T24'te yer alan habere göre yetkili, bu görev için Deyrizor bölgesinde kaç kişi tutulacağının henüz belirlenmediğini söylerken, "binlerden bahsetmiyoruz" dedi.

Eğer onaylanırsa operasyonun Türkiye'nin bir terör örgütü olarak nitelendirdiği SDG ile yapılacağı bildirildi.

Bir başka savunma bakanı yetkilisinin NBC'ye yaptığı açıklamalara göre de dün ABD Savunma Bakanı Mark Esper liderliğindeki bir heyet, Başkan Donald Trump'a bu petrol yataklarının öneminin anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutası (CentCom) lideri Kenneth McKenzie'nin bir kaç seçeneği değerlendirdiği, bu seçeneklerden birinin de bölgeye tank göndermek olduğu belirtildi.


Öte yandan Beyaz Saray’da brifing alan Senatör Graham Pentagon’un Suriye petrolünün IŞİD’in ya da İran’ın eline geçmesini önleyecek bir plan hazırladığını söyledi. ABD basınına göre Pentagon bölgeye tank ya da zırhlı araç konuşlandırabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Pentagon Suriye Petrolü için plan hazırlıyor’ Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:19