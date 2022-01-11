ABD günlük vakada rekor kırdı: 1,35 Milyon

ABD'de bir önceki rekor, 3 Ocak'ta 1 milyon 30 bin vakayla kırılmıştı. Haftasonu çok sayıda eyalette vaka bildirimi yapılmadığı için Pazartesi günü haftasonu rakamlarını da kapsayan yüksek sayıda vaka bildirimi yapılıyor. ABD'de yeni vakaların yedi günlük ortalaması, iki hafta içinde üç kat artarak günde 700 bine tırmandı.







ABD’de Hastaneye Yatışlarda Rekor Artış

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre yeni vaka sayısındaki rekor, ABD'de Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısının da pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye eriştiği güne denk geldi. Reuters haber ajansı verilerine göre ABD'de Covid tedavisi için hastaneye yatanların sayısı üç haftada iki kat arttı.





Geçtiğimiz yıl Ocak ayında ABD'de 132 bin 51 kişinin hastanede tedavi altına alınmasıyla kırılan rekor, Pazartesi günü 136 bin 604 Covid-19 hastasıyla bir kez daha kırıldı.





Sağlık yetkilileri, Omicron varyantının daha önceki varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa neden olmasına rağmen yüksek sayıda enfeksiyon vakasının hastaneleri felce uğratabileceği uyarısında bulunuyor. ABD'da bazı hastaneler, artan hasta sayısı ve kadro eksikliği nedeniyle şimdiden acil olmayan bazı ameliyatları erteleme yoluna gitti.





5 Yaş Altı Hastane Yatış Oranı En Yüksek Seviyesinde

Vaka sayılarındaki hızlı artış; personel, öğretmen ve okul otobüsü şoförü sıkıntısı çeken çok sayıda okulda eğitimi aksatıyor.





Chicago'da öğretmenlerin ve bölge eğitim müdürlüğünün artan enfeksiyon vakaları karşısında ne yapılması gerektiği konusunda anlaşamaması nedeniyle dört gündür okullarda eğitim yapılamıyor.





New York'taysa çok sayıda ulaştırma çalışanının hasta olması nedeniyle üç metro hattında ulaşım durduruldu. Çok sayıda şirket, çalışanlarını ofis binalarına geri döndürme planlarını askıya aldı.





ABD'de günde ortalama 1700 kişi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kısa süre önce bu sayı 1400 civarındaydı.







Öte yandan Amerikan ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden tasarlanan ve Omicron varyantını hedef alan bir Covid-19 aşısına ihtiyaç olabileceğini, firmanın Mart ayına kadar böyle bir aşıyı hazır edebileceğini kaydetti.