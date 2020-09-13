ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu

Libya’da uzun elektrik kesintilerine ve ülke ekonomisi içi 9,6 milyar dolar zarara neden olan petrol blokajına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD’nin Libya Büyükelçiliği, Halife Hafter'in, Libya petrolüne uyguladığı blokajı sona erdireceğini duyurdu. Açıklamaya göre Hafter cephesi ABD’ye bu konuda "taahhüt” verdi.





Rudaw’ın haberine göre ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Halife Hafter ile "karşılıklı yazışmalarda" bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Hafter'in "tüm enerji sektörünün en geç 12 Eylül'de yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiğini" ilettiği belirtildi.





Tarafların barışçıl diyalog için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Fas'ta bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin "Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) hayati öneme sahip görevini yürütmeye başlamasına imkan veren bir Libya ittifakının görünmesinden memnuniyet duyduğu" ifade edildi.





Açıklamada, ülkede petrol ve gaz sektörünün zorla kapatılmasından dolayı Libyalıların ciddi elektrik krizi yaşadığı, Covid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğu ve yabancı paralı askerler ile silahlı grupların enerji altyapısına tehdit oluşturduğu belirtildi.





Açıklamada “Hafter'in bu taahhüdünün derhal uygulanmasının Libya halkının refahını artırmak için hayati önem taşıdığına" dikkat çekildi.





Hafter güçleri ocak ayında ülkenin petrol kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerinde petrol üretim ve ihracını durdurmuştu.





Bu nedenle ülkede günlük 20 saate varan elektrik kesintileri ve akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelirken, ülke ekonomisinin uğradığı zarar 9,6 milyar doları aşmış durumda.





Libya ordusu 2016’dan beri petrol limanlarını kontrol ediyor ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında da Şerare ve Fil petrol sahalarının kontrolünü ele geçirmişti. 2018’de benzer bir şekilde petrol ihracatını durduran Hafter, Libya Merkez Bankası Başkanı El Sıddık el Kebir’in görevden alınmasını istemiş, ancak ABD ve İngiltere’nin devreye girmesiyle Hafter bu kararından vazgeçmişti.