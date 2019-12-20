ABD halkına soruldu: Trump görevden alınsın mı?

Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi.







Euronews'ten Faruk Can'ın haberine göre yeterince kamuoyu desteği alamamaktan endişe eden Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ilk etapta Trump'a azil suçlaması yöneltmekte kararsız kalmıştı. Bunun üzerine Demokrat Parti halk arasındaki desteği arttırabilmek için Trump'a yöneltilen ithamlarla ilgili yetkililerin ifadelerini kamuya açık bir şekilde televizyonlardan canlı yayınlama yolunu seçti.





Oylamadan birkaç saat sonra yapılan ankete katılanlara azil suçlamaları ayrı ayrı sorulduğunda yüzde 53'ü Trump'ın yetkilerini kötüye kullandığını yüzde 51'i ise Kongre'nin işleyişini engellemeye çalıştığını kabul etti.





Fakat katılımcıların sadece yüzde 42'si Kongre'nin en yüksek ceza olan başkanı görevden alması gerektiğini düşünüyor. Bunların da çoğunluğunu da Demokrat Partiyi destekleyenler oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 17'si ise Trump'ın resmi bir kınama almasının yeterli olacağını düşünüyor.





Öte yandan ankete katılanların yüzde 29'u azil suçlamalarının tamamen düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Geri kalanı ise konuyla ilgili bir fikri olmadığını belirtti.