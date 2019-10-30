Samanyolu Haber /Gündem / ABD Hazine Bakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım açıklaması /30 Ekim 2019 21:51

ABD Hazine Bakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye’ye karşı yaptırım listesini ‘gerekirse’ uygulamak üzere hazırda tuttuğunu söyledi.

SHABER3.COM

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye’ye karşı yaptırım listesini ‘gerekirse’ uygulamak üzere hazırda tuttuğunu söyledi. Mnuchin 'Ama bunları kullanmamızın gerekeceğini düşünmem için bir sebep yok' dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan’da yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye’ye karşı yaptırımları “gerekirse” uygulamak için hazırda tuttuğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre Mnuchin, yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye’de ateşkes sürecinden ABD’nin şimdiye dek memnun olduğunu belirtti.

Mnuchin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in "ateşkesi müzakere etmek için" Ankara’ya yaptığı ziyaret öncesinde Türkiye’ye karşı yaptırım listesine bazı eklerin de yapıldığını söyledi.

ABD’li bakan bu müzakereler başarılı olmasaydı sözkonusu ek yaptırımların uygulanmış olacağını söyledi.

Mnuchin gazetecilerin sorusuna “Yanıt şu: Hâlâ o liste elimizde. Ama bunları kullanmamızın gerekeceğini düşünmem için bir sebep yok. İşlerin gidişatından memnunuz diye düşünüyorum” dedi.
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