Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Bitcoin ile ilgili "endişeliyim" çıkışı /22 Şubat 2021 22:43

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Bitcoin ile ilgili "endişeliyim" çıkışı

Kripto para birimlerinden Bitcoin konusunda açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yellen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu krizden en çok etkilenenlerin kalıcı olarak yara almamasının sağlanması gerektiğine işaret ederken, "Faiz oranı ortamı nedeniyle eskisinden daha fazla mali alanımız olduğunu ve bunu kullanmayı dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İnsanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı"

Yellen, vergi düzenlemelerine değinerek, Biden'ın varlık vergisini tercih etmediğini, böyle bir verginin önemli uygulama sorunları olacağını ve yönetimin kurumlar vergisini yüzde 28'e çıkarmayı istediğini anlattı.

Sermaye kazancı vergisine yönelik bir artışın dikkate alınmaya değer olabileceğini belirten Yellen, vergiyle ilgili durumun sıradan yatırımcılar üzerindeki etkisinin yakından incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim"

Yellen, Bitcoin'e dair de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Bitcoin ile ilgili "endişeliyim"... Sonraki Haber >>

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:24:23