Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Hazine Bakanından 'nakit sıkıntısı' uyarısı /02 Mayıs 2023 08:47

ABD Hazine Bakanından 'nakit sıkıntısı' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre’nin borçlanma limitini yükseltmemesi ya da askıya almaması halinde ülkenin nakit sıkıntısına düşebileceği uyarısını yaptı.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre’nin borçlanma limitini yükseltmemesi ya da askıya almaması halinde ülkenin nakit sıkıntısına düşebileceği uyarısını yaptı.

Borçlanma limitine ulaşılması, federal devletin daha fazla borç para alamaması anlamına geliyor.

Yellen Kongre’ye olabilecek en hızlı şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Mevcut limit, 31.4 trilyon dolar.

ABD Başkanı Joe Biden da, Kongre’deki parti liderlerini 9 Mayıs tarihinde toplantıya çağırdı.

Borçlanma limiti, 1960’tan bu yana 78 kere artırıldı.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler, borç limitinin artırılmasının önünü açmak için bazı taleplerde bulunuyor.

Bu kesinti talepler arasında, Biden’ın gündemindeki, öğrenci kredisi affı, yeşil enerji vergi indirimi gibi başlıklar yer alıyor. Ancak Demokratlar bu talepleri tartışmaya açmayı kabul etmiyor.

Biden da geçen hafta bu başlıkların masaya getirilmesini reddetmişti ancak büyük şirketler, Cumhuriyetçilerin taleplerinin tartışılması konusunda baskı yapıyor. Eğer süreç temerrüde düşme ile sonuçlanırsa bunun küresel piyasaları da sarsabileceği kaydediliyor.

ABD tarihinde bu durum daha önce hiç gerçekleşmedi. Uzmanlar bu durumda ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini de söylüyor.

Borç limitinin dolması durumda, devlet, memurların ve askerlerin maaşlarını ödemekte sıkıntıya düşebilir.

Yellen Kongre üyelerine yolladığı mektupta, son dakikada yapılan limit yükseltmelerin, piyasalardaki güvene “ciddi zarar” verebildiği uyarısını yaptı.
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