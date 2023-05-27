ABD Hazine bakanından uyarı üstüne uyarı

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.



Önceki mektuplarında bilgi geldikçe Kongre’yi güncellemeye devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Yellen, “Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre’nin borç limitini 5 Haziran’a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine’nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesine yer verdi.



Haziranın ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapılacağını aktaran Yellen, bu ödemelerin Hazine’yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağına işaret etti.



Yellen, 5 Haziran haftasında da tahmini 92 milyar dolarlık ödeme ve transfer yapılmasının planlandığını, bu nedenle Hazine’nin öngörülen kaynaklarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmede yetersiz kalacağını kaydetti.



OLAĞANÜSTÜ TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR



Dün geçmişteki bazı borç limiti olaylarında uygulanan bir ek önlemin kullanıldığının bilgisini veren Yellen, kalan kaynakların son derece düşük seviyesinin hükümetin temerrütten kaçınmak için mevcut tüm olağanüstü önlemleri almasının gerektiğinin altını çizdi.



Yellen, borç limitinin askıya alınması veya yükseltilmesi için son dakikaya kadar beklemenin iş ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD’nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti çıkmazlarından öğrendiklerini anımsattı.



Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine’nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığının şimdiden görüldüğüne işaret eden Yellen, “Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır.” değerlendirmesinde bulundu.



Yellen, “Kongre’yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD’nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum.” ifadesini kullandı.



ABD Hazine Bakanı Yellen’ın mektubu, McCarthy’nin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell’a gönderildi.



Analistler, Kongre’nin borç limitini 5 Haziran’dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.



Yellen daha önce, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran’a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.



BORÇ LİMİTİ AÇMAZI



ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.



Borç limiti ya da borç tavanı, “ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı” anlamına geliyor.



Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.



Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5’e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.