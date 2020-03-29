Samanyolu Haber /Dünya / ABD hazırlığını buna göre yapıyor: En az 100 bin ölü /29 Mart 2020 22:10

ABD hazırlığını buna göre yapıyor: En az 100 bin ölü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ABD’deki vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Bu rakamların artmasından endişe edilirken, koronavirüsle mücadele için kurulan ekibin en yetkin isminden korkutan bir tahmin geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgınına karşı kurduğu görev gücünün en yetkin isimlerinden Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkedeki ölü sayısının 100 bin ile 200 bin arasında olacağını söyledi.

Fauci, ülkede milyonlarca vaka görüleceğini belirterek, ölü sayılarının 100 bin ile 200 bin arasında olacağını ifade etti. Fauci, salgının “çok hareketli bir hedef olduğu"nu söyledi.

Ülkede en çok vaka New York’ta görülüyor. Kentin Belediye Başkanı Bill de Blasio, ellerinde sadece bir haftalık kritik tıbbi teçhizat kaldığını duyurdu. “New York kentinde savaş ortamı var” diyen Bill de Blasio, solunum cihazları dahil, kritik önem taşıyan tıbbi teçhizatın önümüzdeki pazar günü tükeneceğini söyledi.

Eyalette şu ana dek 52 bin kişide virüs tespit edildi. Bu rakam ülkedeki vakaların üçte ikisine denk geliyor.
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