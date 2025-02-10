Samanyolu Haber /Dünya / ABD heyeti, Ukrayna savaşını bitirmek için Avrupa'ya gidiyor /10 Şubat 2025 10:33

ABD heyeti, Ukrayna savaşını bitirmek için Avrupa'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, yönetimin üst düzey yetkililerinin bu hafta Avrupa'da Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yapacağını duyurdu. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalini başlatmasından yaklaşık üç yıl sonra geldi.

SHABER3.COM

Bu açıklamadan kısa bir süre önce, ABD medyası Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Ancak bu görüşme ne Beyaz Saray ne de Kremlin tarafından doğrulandı. Mike Waltz da konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

ABD'nin Stratejisi

Waltz, Trump yönetiminin Moskova'ya vergi, gümrük tarifeleri ve yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Aynı zamanda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların bir kısmını geri çekmek için görüşmeler başlatmayı planladığını ifade etti. Waltz, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

NBC'nin "Meet the Press" programında konuşan Waltz, "Bu maliyetleri dengelememiz gerekiyor. Ukraynalılarla doğal kaynaklar, petrol ve doğalgaz ticareti konusunda ortaklık kurmayı hedefliyoruz," dedi. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşeceğini söyleyen Waltz, Avrupa'nın savaşın sona erdirilmesi sürecinde daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

Üst Düzey Görüşmeler

Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris'te düzenlenecek yapay zeka zirvesine katılacak ve hafta içinde Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg da Münih'teki toplantılara katılacak.

Çarşamba günü Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamak için düzenlenen uluslararası forumda yer alacak. İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı ve 50 ülkenin katılımıyla Brüksel'de gerçekleşecek NATO toplantısında da Ukrayna'nın durumu ele alınacak.

Kiev Üzerindeki Baskı

Trump, başkanlık kampanyasında savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini iddia etmiş, daha sonra bu sürenin altı aya çıkabileceğini söylemişti. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceğine dair detay vermemişti. Trump, ABD'nin Kiev’in doğrudan katılımı olmadan Rusya ile görüştüğünü belirterek, yönetimin "çok ciddi" müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

Bu durum, Biden yönetiminin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar alınamaz" ilkesine ters düşüyor. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Kiev'in dışlanarak varılacak herhangi bir barış anlaşmasının Çin, Kuzey Kore ve İran gibi otoriter yönetimlere yanlış bir mesaj vereceğini ifade etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD heyeti, Ukrayna savaşını bitirmek için Avrupa'ya gidiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:44