ABD heyeti, Ukrayna savaşını bitirmek için Avrupa'ya gidiyor

Bu açıklamadan kısa bir süre önce, ABD medyası Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Ancak bu görüşme ne Beyaz Saray ne de Kremlin tarafından doğrulandı. Mike Waltz da konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



ABD'nin Stratejisi



Waltz, Trump yönetiminin Moskova'ya vergi, gümrük tarifeleri ve yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Aynı zamanda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların bir kısmını geri çekmek için görüşmeler başlatmayı planladığını ifade etti. Waltz, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.



NBC'nin "Meet the Press" programında konuşan Waltz, "Bu maliyetleri dengelememiz gerekiyor. Ukraynalılarla doğal kaynaklar, petrol ve doğalgaz ticareti konusunda ortaklık kurmayı hedefliyoruz," dedi. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşeceğini söyleyen Waltz, Avrupa'nın savaşın sona erdirilmesi sürecinde daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirtti.



Üst Düzey Görüşmeler



Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris'te düzenlenecek yapay zeka zirvesine katılacak ve hafta içinde Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg da Münih'teki toplantılara katılacak.



Çarşamba günü Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamak için düzenlenen uluslararası forumda yer alacak. İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı ve 50 ülkenin katılımıyla Brüksel'de gerçekleşecek NATO toplantısında da Ukrayna'nın durumu ele alınacak.



Kiev Üzerindeki Baskı



Trump, başkanlık kampanyasında savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini iddia etmiş, daha sonra bu sürenin altı aya çıkabileceğini söylemişti. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceğine dair detay vermemişti. Trump, ABD'nin Kiev’in doğrudan katılımı olmadan Rusya ile görüştüğünü belirterek, yönetimin "çok ciddi" müzakereler yürüttüğünü açıkladı.



Bu durum, Biden yönetiminin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar alınamaz" ilkesine ters düşüyor. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Kiev'in dışlanarak varılacak herhangi bir barış anlaşmasının Çin, Kuzey Kore ve İran gibi otoriter yönetimlere yanlış bir mesaj vereceğini ifade etti.



