Samanyolu Haber /Gündem / ABD heyetinden Ankara çıkartması /02 Mart 2020 19:44

ABD heyetinden Ankara çıkartması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

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Craft ile Jeffrey, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.Çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Craft, Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD’li heyet, yarın Ankara’da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

CRAFT TÜRKİYE’YE DESTEK ÇIKMIŞTI

Diğer taraftan, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, “Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkiye’nin 34 şehidinden sonra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in, Türkiye’ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon’un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.Bu görüşmelerin sahaya nasıl yansıyacağı ilerleyen süreçte ortaya çıkarak.
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