Samanyolu Haber /Dünya / ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkardı /08 Temmuz 2025 21:34

ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkardı

ABD Pazartesi günü, daha önce El Kaide ile bağlantılı olan Suriyeli grup Heyet Tahrir El Şam’ın (HTŞ) “yabancı terör örgütü” olarak tanımlanmasının yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. ABD yaklaşık bir hafta önce de Suriye’ye uzun yıllardır uyguladığı yaptırımları kaldırmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, “Başkan Donald Trump’ın 13 Mayıs’ta Suriye’ye yaptırımların hafifletilmesi konusunda verdiği söz doğrultusunda, Heyet Tahrir El Şam (HTS) olarak da bilinen El Nusra Cephesi’nin Yabancı Terör Örgütü tanımını iptal etme kararımı açıklıyorum” dedi.

HTŞ lideri Ahmed El Şaraa liderliğindeki silahlı koalisyon geçen yıl Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirerek Esad ailesinin yarım asırlık yönetimine son vermişti. ABD ayrıca iktidara geldikten sonra Şaraa’nın başına konan ödülü de kaldırmıştı.

Rubio, bu adımın HTŞ’nin feshedildiğinin duyurulmasının ve Suriye hükümetinin terörizmin her türüyle mücadele etme kararlılığının ardından atıldığını söyledi. Ocak ayında Esad rejiminin devrilmesinin ardından yetkililer, tüm silahlı grupların feshedildiğini ve HTŞ dahil bazı grupların ülkenin yeni polis gücü gibi kurumlara entegre edildiğini duyurdu.
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