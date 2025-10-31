Samanyolu Haber /Dünya / ABD hükümetinin gizli raporu: İsrail Gazze’de yüzlerce insan hakkı ihlali yaptı /31 Ekim 2025 18:24

ABD hükümetinin gizli raporu: İsrail Gazze’de yüzlerce insan hakkı ihlali yaptı

Washington Post gazetesinin gizli bir rapora dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerinde Amerikan insan hakları yasalarını yüzlerce kez ihlal ettiğini ilk kez kabul etti.

SHABER3.COM

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları devam ederken, ABD hükümetinin içerisinden sızan gizli bir rapor, Washington’ın İsrail’in eylemlerinin boyutunu resmi olarak kabul ettiğini ortaya çıkardı. Washington Post (WP) gazetesinin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından gizli bir rapor hazırlandı.

“LEAHY YASASI” KAPSAMINA GİRİYOR

Raporda, İsrail ordusunun Gazze’de ABD insan hakları yasalarını yüzlerce kez ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığı’nda “birkaç yıl” süreceği ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Bu eylemlerin, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD’nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan “Leahy Yasası” kapsamına girdiği belirtiliyor.

İsmini vermek istemeyen ABD’li yetkililer, Gazze’de çok fazla olay biriktiğini ve İsrail’in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını dile getirdi. Raporun, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varılmasından birkaç gün önce tamamlandığı ifade edildi.
