ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardıklarını bildirerek, 16 Şubat’tan itibaren Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik küresel terör örgütü tanımlamasının kaldırıldığını duyurdu.







“UYARILARI DİKKATE ALDIK”





Blinken yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, Yemen’de insani durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle alındığını vurgulayarak, “Husilerin terör örgütü olarak tanımlanmasının, Yemen'e gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşması üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları tarafından yapılan uyarıları dikkat aldık” ifadelerini kullandı.





HUSİ LİDERLERE YAPTIRIM KALDIRILMADI





ABD’nin Husi faaliyetlerini “yakından izleyeceğini” belirten Blinken, Husilerin liderleri Abdul Melik El Husi, Abdel Halid Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığını söyledi. Blinken, Suudi Arabistan’a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit ederek, sorumlulara yönelik yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.





NELER YAŞANMIŞTI?





ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devretmeden kısa bir süre önce Husileri terör örgütü listesine eklediğini açıklamış ve söz konusu karar Yemen’deki insani krizi daha da kötü duruma düşüreceği endişesiyle tepki toplamıştı.





Göreve gelen ABD Başkanı Biden, Trump’ın aldığı bu karara karşılık harekete geçmiş ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a yaptığı askeri desteği kestiğini açıklamıştı.