Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı /12 Şubat 2021 19:56

ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurdu.ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump'ın politikalarını tersine çevirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardıklarını bildirerek, 16 Şubat’tan itibaren Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik küresel terör örgütü tanımlamasının kaldırıldığını duyurdu.

“UYARILARI DİKKATE ALDIK”

Blinken yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, Yemen’de insani durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle alındığını vurgulayarak, “Husilerin terör örgütü olarak tanımlanmasının, Yemen'e gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşması üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları tarafından yapılan uyarıları dikkat aldık” ifadelerini kullandı.

HUSİ LİDERLERE YAPTIRIM KALDIRILMADI

ABD’nin Husi faaliyetlerini “yakından izleyeceğini” belirten Blinken, Husilerin liderleri Abdul Melik El Husi, Abdel Halid Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığını söyledi. Blinken, Suudi Arabistan’a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit ederek, sorumlulara yönelik yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devretmeden kısa bir süre önce Husileri terör örgütü listesine eklediğini açıklamış ve söz konusu karar Yemen’deki insani krizi daha da kötü duruma düşüreceği endişesiyle tepki toplamıştı.

Göreve gelen ABD Başkanı Biden, Trump’ın aldığı bu karara karşılık harekete geçmiş ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a yaptığı askeri desteği kestiğini açıklamıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı Sonraki Haber >>

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:45:21