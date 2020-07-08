ABD içinde koronavirüs üssü New York'tan Teksas'a kaydı

Dünyada en çok koronavirüs vakasının ve ölümünün görüldüğü ABD’de vaka sayısı 3 milyonu aştı. Salı günü ülke genelinde 45 bin 500 yeni vaka tespit edildi. Hem California hem de Texas’ta bir günde bildirilen vaka sayısı 10 binin üzerindeydi.

California ve Texas’ın yanı sıra Florida, Nevada, Alaska ve Hawaii ABD’deki salgının hızla yayıldığı eyaletler.

Bazı eyaletler karantina koşullarını gevşetme planlarını askıya almış durumda.

ABD Başkanı Donald Trum ise “Salgınla mücadele konusunda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” dedi.





ABD’nin güneyindeki 30 milyon nüfuslu Teksas eyaleti Salı günü 10 bin yeni vaka ile günlük vaka artışı rekorunu kırdı. Salgının başlangıcından bu yana eyalette ilk kez bir günde bu kadar fazla vaka görüldü.





Salgının tepe noktasında bile hiçbir Avrupa ülkesinde 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı görülmemişti.





Teksas’tan önce yaşlı nüfusun yoğun olduğu Florida’da da geçen hafta üç kez günlük vaka artışı sayısı 10 bini geçmişti.





Bir dönem ABD’de salgının merkezi olarak görülen New York’ta da günlük vaka artışı 10 Nisan’da 12 bin 847 olmuştu. Ancak bu oran Haziran ayında yüzde 6 ile ülkedeki en düşük seviyeye indi.





Teksas, Florida, California ve Arizona son haftalarda ABD genelinde görülen vaka artışlarının kaynağı olan eyaletler durumunda.

Haziran ayında Teksas’ta vakalar yüzde 154 oranında arttı, bu da 100 binin üzerinde yeni vaka anlamına geliyor. Pozitif test sonuçlarının oranı da Mayıs sonunda yüzde 5 iken Temmuz’da yüzde 13’e çıktı.

Teksas salgını kontrol altına almak için barların kapanması ve restoranların kapasitesini azaltması talimatı verdi. Vali, eyaleti yeniden salgın önlemleri çerçevesinde tamamen kapatmanın ise son çare olarak görüldüğünü kaydetti. Vali maskesiz sokağa çıkılmasını yasaklama konusunda da adım atmadı.

Teksas’ta salgın nedeniyle hastaneye yatanların sayısı da bir günde 588 kişi artarak toplamda 9 bin 286’ya çıktı. Eyalette salgın nedeniyle hastaneye kaldırılma oranı dokuz gündür üst üste rekor düzeyde yüksek.

Geçen iki hafta boyunca 20’den fazla eyalette vaka sayılarında endişe verici artış kayıtlara geçti. Montana, Oklahoma ve Missouri de günlük en yüksek vaka sayısında rekor kıran eyaletlerden oldu.

Test noktaları önünde kuyruklar oluştu

Vakalardaki bu artış test yaptırmak isteyen Amerikalılar’ın sayısını da arttırdı. Sağlık Bakanlığı Florida, Louisiana ve Teksas metropol bölgelerinde kısa dönemli hizmet verecek test noktalarının açılacağını bildirdi.

Salı günü Teksas eyaletinin Houston kentinde 200’den fazla araç test merkezinin önünde kuyruk oluşturdu. Bazıları bir gece önceden beklemeye başladı.?

Florida’da hastanelerin kapasitesi doluyor

Florida’da 67 ilçenin 25’indeki 40’tan fazla hastane yoğun bakım servislerinin kapasitesini doldurduğunu bildirdi. Eyalet genelindeki 6 bin 10 yetişkin yoğun bakım yatağından yalnızca yüzde 17’sinin boş olduğu kaydedildi.



Sağlık yetkilileri eyaletin kalabalık bölgelerinde daha fazla kişinin hastaneye kaldırılabileceği ve sağlık sisteminin baskı altında kalacağını; bunun da Corona virüsünden kaynaklanan ölü sayısında artışa neden olabileceğini söylüyor.

Eyalette ölüm oranı geçen hafta önceki haftaya oranla yüzde 19 artarak 3 bin 800’ün üzerine çıktı.

Reuters haber ajansının rakamlarına göre son iki haftada önceki iki haftaya göre vaka sayısında artış görülen eyalet sayısı 42.

Şu ana kadar 130 bin Amerikalı salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dünya genelinde Corona virüsü kaynaklı ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Ülkede vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.







