ABD İdlib'de şehit olan 33 askeri 'Rusya'yı ima ederek' andı

Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esed rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti" dedi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca paylaşımında, "Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.





Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de şu ana dek kimin yaptığı net olarak açıklanmayan ancak Rus uçaklarının vurduğu bilinen konvoydaki 33 Türk askeri şehit edilmişti. Türkiye bu olayın ardından Rusya'ya karşı herhangi bir önlem geliştirmezken birkaç ay sonra, yani Nisan'da bu ülkeden satın aldığı S-400 füzelerini Anadolu'ya getirmişti.