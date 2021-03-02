Samanyolu Haber /Gündem / ABD İdlib'de şehit olan 33 askeri 'Rusya'yı ima ederek' andı /02 Mart 2021 12:06

ABD İdlib'de şehit olan 33 askeri 'Rusya'yı ima ederek' andı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında şehit edilen 33 Türk askerini andıklarını belirtti.

SHABER3.COM

Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esed rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca paylaşımında, "Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de şu ana dek kimin yaptığı net olarak açıklanmayan ancak Rus uçaklarının vurduğu bilinen konvoydaki 33 Türk askeri şehit edilmişti. Türkiye bu olayın ardından Rusya'ya karşı herhangi bir önlem geliştirmezken birkaç ay sonra, yani Nisan'da bu ülkeden satın aldığı S-400 füzelerini Anadolu'ya getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD İdlib'de şehit olan 33 askeri 'Rusya'yı ima ederek' andı Sonraki Haber >>

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:03