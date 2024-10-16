ABD IFLC ile 4 Mevsim’i yaşadı

Organizasyonda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için üniversite öğrencileri, doktor, iş insanları gönüllü olarak görev yaptı. Program öncesi tanıtımdan sahne arkasındaki detaylara kadar her aşamada büyük bir özveriyle çalışan ekip, etkinliğin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesine ciddi katkı sağladı.





Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı gecede, dünyanın dört bir yanından gelen 70 öğrenci, müzik, dans ve şarkılarıyla kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerini sergiledi. Avrupa turnesinin ardından ABD’ye taşınan “4 Mevsim”, izleyicilerden tam not alırken, salonu dolduran konuklar sık sık alkışlarıyla performanslara eşlik etti.Etkinliğe katılan ABD Kongre Üyesi Randy Weber, IFLC’nin çalışmalarının önemine dikkat çekerek, kültürel çeşitliliğin ulusun gücünü temsil ettiğini vurguladı. Weber, “Bu etkinlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumumuzun kültürel zenginliğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Manşetlerde genellikle bölünmelerin öne çıktığı bir dönemde, bu festival bize farklılıklarımızın bizi bölmediğini, aksine zenginleştirdiğini hatırlatıyor,” dedi.Weber, sahne alan genç yeteneklerin geleceğin teminatı olduğunun altını çizerek, “Bu genç insanlar, toplumlarımızın geleceğidir. Farklı miraslarımızı kucaklayarak, özgürlük, fırsat ve saygı gibi ortak değerler etrafında bir araya geliyorlar. Onlar bize, kökenlerimiz ne olursa olsun, ortak değerlerimizin bizi birleştirebileceğini gösteriyorlar,” ifadelerini kullandı.Etkinliğin başarısında gönüllülerin rolüne değinen Kongre Üyesi Weber, “Kültürel anlayışın gelişen bir toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. IFLC gibi etkinliklere katılarak diyaloğu teşvik eder ve topluluklarımızı güçlendiren bağlantılar kurarız,” dedi.Weber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu etkinliği mümkün kılan tüm organizatörlere, gönüllülere ve katılımcılara minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Onların profesyonelce ve özverili çalışmaları, bu gecenin başarısında büyük pay sahibi oldu.”Amerikan Türk İş Konseyi Başkanı Orhan Küçükosman, gecede yaptığı “Hoş geldiniz” konuşmasında, 25 farklı ülkeden 70 öğrencinin IFLC için Houston’a geldiğini belirtti. Küçükosman, “Bu öğrenciler burada birbirleriyle ilk kez tanıştılar, ama şimdiden yıllardır arkadaşmış gibi davranıyorlar. Evet, farklılıkları var — renkleri, etnik kökenleri, dinleri farklı olabilir, ama birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlar çünkü evrensel bir dil kullanıyorlar: sevgi dili. İşte bu yüzden bu öğrencilere ‘Dünyanın Renkleri’ diyoruz,” dedi.IFLC’nin kuruluş vizyonuna da değinen Küçükosman, “IFLC’nin arkasındaki vizyoner Fethullah Gülen’dir. Bu vizyonu 2003 yılında başlattı ve IFLC, o günden bu yana dünyanın birçok ülkesini gezdi. Ona uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum,” şeklinde konuştu.Stafford Belediye Başkanı Ken Mathew, IFLC’yi şehirlerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürel etkinliklerin toplumları bir araya getirmedeki önemine vurgu yaptı. Mathew, “Farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu zenginlik, toplumumuzun en büyük değerlerinden biridir,” dedi.Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan genç sanatçılar, izleyicilere adeta bir dünya turu yaptırdı. ABD, Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Papua Yeni Gine, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Avustralya, Güney Afrika ve Tanzanya gibi birçok ülkeden gelen öğrenciler, Vivaldi’nin “Dört Mevsim” eserine modern bir yorum getirerek şarkı ve danslarını sergiledi.Gösteri, Almanca, Türkçe, İngilizce, Portekizce, Farsça, Kürtçe, Kazakça dahil 18 farklı dilde söylenen yaklaşık 20 şarkıyla zengin bir repertuara sahipti. Dünya kültürlerinden 8’i aşkın dans koreografisiyle yeteneklerini gösteren gençler, salonu coşkuyla dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, genç sanatçıların seslendirdiği “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı oldu. İzleyicilerin yoğun isteği üzerine şarkı yeniden seslendirilirken, salonu dolduran konuklar hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.Katılımcılar, ‘4 Mevsim’in Houston’da sahnelenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer organizasyonların devam etmesinin önemine dikkat çekti.