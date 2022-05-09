Samanyolu Haber /Gündem / ABD iki büyük Rus Bankasını hedef aldı /09 Mayıs 2022 11:10

ABD iki büyük Rus Bankasını hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım uyguladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve G7 liderleri çevrimiçi olarak bir araya geldi. Düzenlenen zirvenin ardından ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın açtığı savaşta kritik önem taşıyan pek çok kişinin yeni uygulanacak olan yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yetkililerin açıklamasına göre, yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rusya'nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı ifade edildi.

Bankalar hedef alındı
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank’ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Ülkenin önemli bankalarından Gazprombank'ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği da eklendi. Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

O şirketlere yaptırım
Rusya'nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya'nın da yaptırım listesinde yerini aldığı görülürken Rusya’ya ait 3 televizyon kanalının da yaptırım listesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.
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