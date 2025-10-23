Samanyolu Haber /Dünya / ABD iki dev Rus petrol şirketine yaptırım uygulama kararı aldı /23 Ekim 2025 09:23

ABD iki dev Rus petrol şirketine yaptırım uygulama kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

SHABER3.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi.

Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu şirketlerin iştiraklerinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artıracağı, "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kabiliyetini zayıflatacağı" aktarıldı.

"ABD SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"
ABD Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek ve kalıcı barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle savaşa finansman sağlayan Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulandığını belirtti.

Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD iki dev Rus petrol şirketine yaptırım uygulama kararı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:14