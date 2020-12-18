ABD, ikinci COVID-19 aşısına da onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, bugün ülkede Moderna şirketi tarafından geliştirilen ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam not verdi.







Bağımsız uzmanlardan oluşan kurul tarafından yapılan oylamada 1 çekimser olma üzere 20 'evet' oyuyla Moderna aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdi. Kurulda şirketin ABD hükümetiyle iş birliği içinde geliştirdiği 'mRNA-1273' aşısının kullanımına 'hayır' oyu veren uzman çıkmadı.





?FDA'nın yakın zamanda aşı için geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısında olduğu gibi bu aşıya da acil kullanım izni vermesi bekleniyor.





İznin çıkması halinde bu hafta sonundan itibaren yaklaşık 6 milyon doz aşının sevkiyatı başlatılacak.





ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, dün CNBC kanalına verdiği demeçte eyalet valilerine 5.9 milyon doz aşının tahsis edildiğini ve ülke çapında sevkiyata hazır olunduğu bilgisini vermişti.





Moderna tarafından geliştirilen 'mRNA-1273' aşısı, Pfizer/BioNTech aşısından farklı olarak -70 derecede muhafaza edilmeyi gerektirmiyor. Bu durum, aşı için depolama ve nakil işlemlerinde kolaylık sağlarken, aşının ülkenin uzak ve kırsal kesimlerine de ulaştırılabilmesine olanak veriyor.





FDA, geçen günlerde Moderna aşısının Kovid-19'a karşı yüzde 94.1 olduğunu duyurmuştu. Ayrıca aşının 65 yaş ve üzeri grup için yüzde 86.4 etkili olduğu açıklanmıştı.





Pfizer/Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı FDA'den geçen hafta acil kullanım onayı almış ve ülkede aşılamalar başlamıştı.