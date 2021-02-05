Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Çin arasında 'gemi' gerilimi /05 Şubat 2021 23:30

ABD ile Çin arasında 'gemi' gerilimi

ABD savaş gemisi USS John S. McCain'in, Çin karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle Çin savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Çin, ABD savaş gemisi USS John S. McCain'in Güney Çin Denizi'nde karasularına izinsiz girdiğini belirterek bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Çin ordusundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Şişa Adaları (Paracel Adaları) yakınlarında ABD savaş gemisi USS John S. McCain'in karasularına izinsiz girdiği ve uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

ABD Donanması'na ait gemi dün de Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Hareket Merkezi Komutanlığı sözcüsü Tien Cünli tarafından yapılan açıklamada ABD gemisinin izinsiz olarak karasularına girmesi üzerine hava ve deniz ekiplerinin, gemiyi takip ve gözlem amacıyla bölgeye gönderildiği ve gemiye bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.

ABD savaş gemisinin bu hareketinin, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını kaydeden Tien, bu girişimin Güney Çin Denizi'ndeki barış, dostluk ve işbirliği atmosferini kasıtlı olarak bozduğunu ifade etti.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde "tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu" söyleyen Tien, birliklerinin "ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için her zaman yüksek alarmda kalacaklarını" kaydetti.

ABD Donanması'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise geminin "uluslararası hukuk kapsamında Paracel adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandığı" ileri sürüldü.
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