ABD ile Çin arasında şimdi de ‘balon’ krizi

Gazetecilerin balonunun manevra kabiliyetine sahip olmasının sürüklenmediği anlamına gelip gelmediği sorusuna Ryder, “Balon manevra kabiliyetine sahip ve ABD hava sahasını ihlal etti. Biz de bunu Çin'e ilettik.” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, “Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur.” ifadelerine yer verildi.Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gün içinde Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, olaya dair yaptığı açıklamada, “Verileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz.” demişti.Sözcü Mao, “Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.Çin'in ABD hava sahasında tespit edilen yüksek irtifalı balonunun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava koşullarından dolayı sürüklendiği açıklaması Pentagon'u tatmin etmedi.Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryder, “Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz.” dedi.Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD'nin iç kesimleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini söyledi.Balonun herhangi bir fiziksel tehdit teşkil etmediğini anlatan Tuğgeneral Ryder, balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.Muhabirin balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakan Blinken’in Pekin seyahatine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yetkili, “Başkan (Joe) Biden ile Devlet Başkanı Şi (Cinping) arasında geçen kasım ayında Bali’de yapılan görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar, Bakan Blinken’in bu ay Pekin’e yapacağı önemli ve anlamlı bir geziye hazırlanmak için Çinli mevkidaşlarıyla yoğun bir şekilde çalıştı.” dedi.Bakanın iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm unsurlarını kapsayacak geniş kapsamlı bir gündemi ele almak için bu gece Pekin’e gitmek için hazır olduğunu belirten yetkili, ancak ABD Savunma Bakanlığının ABD hava sahasında Çin’e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit ettiğini ve bunun planları değiştirdiğini söyledi.Yetkili, “Bu konu hakkında Çin hükümeti ile çeşitli düzeylerde doğrudan iletişim kurduk. Bakan ve Müsteşar Yardımcısı (Wendy Sherman) Blinken'ın ziyaretinin erteleme kararı alındığı mesajını çarşamba akşamı açık ve doğrudan Çin'in Washington merkezli üst düzey yetkililerine iletti. Aynı mesaj Pekin’deki üst düzey yöneticilere de iletildi.” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin “casus balonu”na ilişkin “Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.” dedi.Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Philadelphia’daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD hava sahasında bulunan Çin’e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, “Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.” ifadesini kullandı.Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin “üzüldüklerini” açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, “Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar.” dedi.Sözcü Jean-Pierre, “Bu Başkan’ın yönetimi altında Çin’i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik’i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız.” şeklinde konuştu.Biden’ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan’ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.??????ABD'nin söz konusu balon hakkında müttefiklerini de bilgilendirdiğini ifade eden üst düzey yetkili, şöyle konuştu:“Çin'in özür beyanını not ettik, ancak bu balonun hava sahamızda bulunması egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ve bu kabul edilemez. Kurumlar arası ortaklarımızla ve Kongre ile yaptığımız istişarelerden sonra, şu anda Bakan Blinken’in Çin’e seyahat etmesi için koşulların uygun olmadığı sonucuna vardık. Sahip olduğumuz en karmaşık ikili ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmek için diplomasiye inanıyoruz.”Yetkili, koşullar uygun olduğunda Bakanın ilk fırsatta Çin'e seyahat etmek istediğini ve Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.Bu olayın Çin ile ABD arasında önemli bir kriz olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınan yetkili, olayın “kabul edilemez ve sorumsuz bir olay olduğu” konusunda Çin'e net bir şekilde mesaj verdiklerini yineledi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.ABD’nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.Savunma yetkilileri, Çin’e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.