Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Çin arasında şimdi de Tayvan krizi: Tayvan’daki ‘resmi tören’e ABD'den üst düzey katılım /24 Ağustos 2020 08:11

ABD ile Çin arasında şimdi de Tayvan krizi: Tayvan’daki ‘resmi tören’e ABD'den üst düzey katılım

ABD’nin Tayvan’daki baş temsilcisi ilk kez adanın Çin’le savaşına dair tartışmalı anma törene katıldı.

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ABD, Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak kabul etse de adaya silah satışı ve gayri resmi diplomatik ilişkilerle provokatif adımlarını sürdürüyor.

ABD’nin Tayvan’daki gayri resmi büyükelçisi olarak bilinen Amerikan Enstitüsü başkanı Brent Christensen, dün Tayvan’daki milliyetçilerin Çin Komünist Partisi ile son büyük savaşı olan 1949’daki savaşın anma törenine katıldı.

Savaşın 62’nci yıldönümünde düzenlenen anma törenine Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in yanında katılan Christensen, Kinmen Adası’ndaki anıt parkta savaşta ölen Tayvanlılara saygısını sundu.

Enstitüden yapılan açıklamada ise Christensen’in Kinmen’de 1954 yılında Çin’in saldırısında öldüğü iddia edilen iki ABD askeri anısına yapılan anıta çelenk koyduğu bildirildi.

Tayvan başkanlık ofisi de bir açıklama yaparak Christensen’e törene katılımından ötürü teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Pentagon’dan yapılan açıklamada ABD’li silah şirketi Lockheed Martin ile Tayvan arasında F-16 uçakları için anlaşma imzalandığı ve Tayvan’ın 90 adet savaş uçağı satın alacağı belirtilmişti.

Ağustos ayı başında da ABD’den Tayvan’a ilk kez bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar adayı ziyaret etmişti.
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