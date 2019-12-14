Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Çin ticaret görüşmelerinde ön anlaşma sağladı /14 Aralık 2019 12:13

ABD ile Çin ticaret görüşmelerinde ön anlaşma sağladı

ABD ve Çin, ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda görüş birliğine varıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı. 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışı anlaşma gereği iptal edildi. İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler!" açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen da, "İki ülke bir ekonomik ve ticaret ön anlaşması metni üzerinde bir görüş birliğine vardı" açıklamasını yaptı.

Wang, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı cezalandırıcı ek tarifeleri "aşamalı" olarak azaltacağını açıkladı.
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