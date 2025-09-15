ABD ile Çin uzlaştı !

Çin'in uluslararası ticaret yetkilisi Li Chenggang da TikTok ile ilgili sorunları iş birliği içinde çözmek, yatırım engellerini azaltmak ve ilgili ekonomik ve ticari iş birliğini teşvik için tarafların "temel çerçevede uzlaşı" sağladığını belirtti. Li, Çin'in ulusal çıkarlar ile Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını "kesinlikle" koruyacağını da sözlerine ekledi.





ABD, video paylaşım platformu TikTok ile ilgili anlaşmazlığa çözüm için Çin ile bir çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan ticaret toplantısının "çok iyi" geçtiğini belirterek, "Ülkemizdeki gençlerin kurtarılmasını çok istediği 'belirli' bir şirketle ilgili de anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar" ifadelerini kullandı. Trump, açıklamasında şirketin adını belirtmedi. Trump, paylaşımında Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşeceğini de bildirdi.ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırması ile başlayan ticari anlaşmazlığa çözüm için ABD ve Çinli yetkililerin Madrid'de yaptığı görüşmelerde TikTok konusu da ele alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Madrid'deki görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TikTok konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu."TikTok anlaşması için bir çerçeve oluşturduk" diyen Bessent, anlaşma ile TikTok uygulamasının ABD kontrolündeki bir şirkete devredilmesinin öngörüldüğünü söyledi.Taraflar arasında ticari şartlar konusunda uzlaşma sağlandığını ifade eden Bessent, Trump ve Şi'nin Cuma günü yapacağı telefon görüşmesinde anlaşmaya nihai onayın verileceğini kaydetti.Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan TikTok Çinli ByteDance şirketine ait. Eski Başkan Joe Biden döneminde çıkarılan bir yasa TikTok'un ABD'li bir şirket tarafından satın alınmasını, aksi takdirde ABD'de uygulamanın kullanılmasının yasaklanmasını öngörüyordu. ABD, Çin hükümetinin TikTok'taki kişisel verileri kullanarak, ABD halkının siyasi görüşlerini etkilemesinden duyduğu endişe nedeniyle bu yasayı çıkarmıştı. Ancak TikTok söz konusu endişeleri yersiz bularak, suçlamaları reddediyor.Ulusal güvenlik gerekçesiyle çıkarılan yasa, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bir gün önce yürürlüğe girecekti, ancak Trump TikTok'a bu yasanın gereğini yerine getirmesi için tanınan süreyi birkaç kez uzattı. TikTok'a söz konusu yasanın gereğini yerine getirmesi için tanınan süre 17 Eylül Çarşamba günü doluyordu.