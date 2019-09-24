ABD ile Fırat'ın doğusunda 2. ortak devriye

uriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı. 4 Türk ve 2 ABD zırhlı aracı Fırat'ın doğusunda ortak devriye gerçekleştiriliyor.





İlk devriye 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti.





DÜN TÜRK F-16'LARI SURİYE'DEYDİ

Milli Savunma Bakanlığı, dün Suriye'de F-16'ların uçtuğunu açıklamış ve "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadelerini kullanmıştı.