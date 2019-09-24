Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Fırat'ın doğusunda 2. ortak devriye /24 Eylül 2019 09:24

ABD ile Fırat'ın doğusunda 2. ortak devriye

ABD ile Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ortak devriyenin ikincisi gerçekleştiriliyor. 4 Türk ve 2 ABD zırhlı aracı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında bölgede geziyor.

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uriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı. 4 Türk ve 2 ABD zırhlı aracı Fırat'ın doğusunda ortak devriye gerçekleştiriliyor.

İlk devriye 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti.

DÜN TÜRK F-16'LARI SURİYE'DEYDİ
Milli Savunma Bakanlığı, dün Suriye'de F-16'ların uçtuğunu açıklamış ve "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadelerini kullanmıştı.
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