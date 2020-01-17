ABD ile Güney Kore arasında 'bıyık krizi'

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, bıraktığı ince bıyık nedeniyle konuk bulunduğu ülke yetkililerini huzursuz etti. Güney Koreliler, Harris’in Japonya’ya dayanan kökeninin ve bıraktığı bıyığın kendilerine Japon sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığını ve bu nedenle hakarete uğramış gibi hissettiklerini belirtti.

Kökenleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Harris ise ‘hayatındaki yeni dönemi simgelemesi için bıyık bırakmaya karar verdiğini’ dile getirdi.

Daha uzun ve genç olmaya çalıştım, yapamadım’



Korea Times gazetesine konuşan Harris, “Askeri görevli olduğum yaşamımla diplomat olduğum yeni hayat arasında bir mola vermek istedim. Daha uzun olmaya çalıştım ama artık olamam, dolayısıyla daha genç olmayı denedim, onu da yapamadım. Ancak bıyık bırakabilirdim, ben de öyle yaptım” sözleriyle kendini açıkladı.

Bıyığının neden Seul ve Washington arasındaki ilişkiye zarar verdiği konusunda Güney Korelilerin kendisini ikna etmesi gerektiğini savunan diplomat, “Ben neysem oyum. Tüm söyleyebileceğim şu ki, aldığım her karar ABD'nin Kore Büyükelçisi olduğum gerçeğine dayanıyor, Japonya’nın Kore elçisi olduğuma değil” ifadelerini kullandı.





Büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi

Gazete ise, Harry Harris’in bıyıklarının ‘ABD’nin Güney Kore’ye karşı saygısız ve hatta zorlayıcı imajıyla’ özdeşleştirildiğini vurguladı.





Harris, hâlihazırda bir büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi davranmakla eleştiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları da sık sık sömürge döneminin Japon genel valilerinin ince bıyıklarına gönderme yaparak Harris’i topa tutuyor.







