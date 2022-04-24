Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile İsrail arasında 'İran' görüşmesi /24 Nisan 2022 22:28

ABD ile İsrail arasında 'İran' görüşmesi

ABD Başkanı Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki telefon görüşmesinde İran konusunun görüşüldüğü aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Başkanı Joe Biden’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden 'emin olduğunu' belirtti.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, telefon görüşmesi yaptığı Biden’ı Paskalya Bayramı dolayısıyla kutladı.

Açıklamada, Bennett’in ABD Başkanına Kudüs'teki "şiddet ve kışkırtma eylemlerinin durdurulması için yapılan çalışmalar" hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İki liderin İran meselesini de görüştüğüne yer verilen açıklamada, özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik İran'ın talebinin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Başbakan Bennet’in şu ifadelerine yer verildi:

"İsrail'in gerçek bir dostu olan ve İsrail’in güvenliğini önemseyen Başkan Biden'ın Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden eminim. İsrail bu konudaki tutumunu net şekilde ortaya koydu: İran Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terör örgütüdür.”

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