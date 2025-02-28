Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile kritik görüşme sonrasında Rusya'dan flaş açıklama! 'Mutabakata varıldı' /28 Şubat 2025 16:14

ABD ile kritik görüşme sonrasında Rusya'dan flaş açıklama! 'Mutabakata varıldı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da gerçekleşen ABD ve Rusya görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığı belirtildi.

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ABD ve Rusya arasındaki tarihi zirvede Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçilikleri bir araya gelmiş, önemli görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü. Görüşme sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamada ikinci görüşmenin sinyali verilmişti.
PUTİN, 'UMUTLU' DEMİŞTİ

Görüşmeyi değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var” demişti. SORUNSUZ FİNANSE EDİLECEK

İstanbul’daki tarihi görüşme sonrasında bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, İstanbul’daki müzakerelerde iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığı ifade edildi.

DOĞRUDAN UÇUŞLAR DA MASADAYDI

Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştığı belirtilirken, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığının da değerlendirildiği bildirildi.

RUS DİPLOMATİK MÜLKLER

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüşmelerde, 2016- 2018 yılları arasında ABD tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerine ilişkin meselelerin de görüşüldüğü açıklandı.
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