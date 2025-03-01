ABD ile Rusya arasında doğrudan uçuşlar mı başlıyor?

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Moskova’nın bu teklifi, İstanbul’da gerçekleşen görüşmeler sırasında Rus heyeti tarafından Amerikan delegasyonuna iletildi. Bu gelişmenin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot’un hisse değerleri yüzde 3,13 artarak 73,75 rubleye yükseldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarafların diplomatik misyonların finansmanı ve diplomatların çalışmaları gibi konuları da ele aldığı belirtildi. Görüşmelerin “içerikli ve iş odaklı” bir şekilde geçtiği ifade edilirken, bu konuda diyaloğun sürdürüleceği bildirildi.



ABD, Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından Rus uçaklarına hava sahasını kapatmış, benzer bir adımı Avrupa Birliği de atmıştı. Rusya ise buna karşılık 36 ülkenin uçuşlarını yasaklamıştı.



ABD ve Rusya arasında son üç yılın ilk resmi görüşmeleri 18 ve 27 Şubat’ta gerçekleştirildi. Riyad’daki görüşmelerde diplomatik misyonların sayısının artırılması konusunda anlaşma sağlanırken, İstanbul’daki toplantıların uzman düzeyinde yürütüldüğü belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev (Washington Büyükelçisi olarak atandı) ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonanta Coulter’in yakında tekrar bir araya geleceğini duyurdu.