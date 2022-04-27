Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Rusya arasında kritik esir takası: Adres için Türkiye mi seçildi? /27 Nisan 2022 16:17

ABD ile Rusya arasında kritik esir takası: Adres için Türkiye mi seçildi?

ABD ile Rusya, ülkeleri için önemli kritik iki esiri bir birleriyle takas ettiler. İddiaya göre takas Türkiye'de gerçekleşti.

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ABD ile Rusya kritik bir takas gerçekleştirdi. ABD'de uyuşturu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Rusya'da polise saldırmaktan dolayı 9 yıl hapse mahkum edilen eski ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Trevor Reed takas edildi. Takasın Türkiye'de yapıldığına yönelik iddialar bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "esir takası" ifadesini kullanmasa da "yoğun görüşmeler sonucunda vatandaşımızı geri aldık" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "vatandaşımızı takas ettik" dedi.

Takasın yapıldığı tam yer bilinmiyor. Uluslararası basında yer alan iddialara göre, takastan kısa bir süre önce Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait bir uçak Ankara'ya geldi. Aynı iddialara göre Yaroşenko, bu uçak aracılığıyla Rusya'ya döndü.
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