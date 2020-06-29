Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Rusya arasında yeni gerilim: Rusya ABD askerleri için ödül mü dağıtıyor /29 Haziran 2020 09:24

ABD ile Rusya arasında yeni gerilim: Rusya ABD askerleri için ödül mü dağıtıyor

The Washington Post: ABD istihbaratı, birden fazla askerinin Rusya'nın tekli ettiği ödül parası için öldürüldüğünü tespit etti

SHABER3.COM

 Afganistan'da birden fazla ABD askerinin Rusya'nın önerdiği ödül parası sonucunda Taliban milisleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
The Washington Post, ABD istihbaratının bu sonuca kaynak olarak ordu tarafından yapılan sorgulardan elde edilen sonuçları gösterdiğini bildirdi.

Haberde ödül parası için kaç ABD askerinin öldürüldüğüyle ilgili bir bilgi sunulmadı.

New York Times, cumartesi günü ABD istihbaratının, Rusya'nın Afganistan'da ABD'lileri öldürmesi için militanlara ödül parası teklif ettiğini tespit ettiğini aktarmıştı.

2018'de düşman ateşi veya bombası sebebiyle 10 orda mensubu öldü. 2019'da bu sayı 16'ya yükseldi.

Kaynaklara göre istihbarat birimleri Mart ayında durumu ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, konuyu bir toplantıda görüştü. Beyaz Saray, bu hafta sonu yapılan açıklamada Trump'a bu konuyla ilgili bilgi verildiği iddialarını reddeti.

Yetkililerin Beyaz Saray'a iki seçenek sunduğu belirtildi; Moskova'ya diplomatik şikayette bulunarak saldırıların durdurulmasını talep etmek veya Kremlin'e daha fazla yaptırım uygulamak.
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