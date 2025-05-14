Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Suudi Arabistan arasında Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek anlaşma /14 Mayıs 2025 10:10

ABD ile Suudi Arabistan arasında Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek anlaşma

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında, 142 miyar dolar değerinde tarihin en büyük silah anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

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Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH SATIŞ ANLAŞMASI" İMZALANDI
Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Halktv'de yer alan habere göre Beyaz Saray, imzalanan anlaşmaların ardından ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığını duyurdu.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.
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