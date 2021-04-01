Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme /01 Nisan 2021 19:06

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Akar ve Bakan Austin görüşmesinde, her iki bakan tarafından stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulandı.

Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti. Ayrıca Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin’i bir kez daha tebrik etti.
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