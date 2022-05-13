ABD ile Türkiye arasında yeni YPG gerilimi: Suriye'nin kuzeyinde yaptırım muafiyeti

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, dün yaptığı açıklamada, YPG'nin kontrolündeki bölgelere dış kaynaklı yatırımların bir bölümüne izin verileceğini bildirdi. Nuland, bu adımın bölgede IŞİD'in ekonomik istikrar yoluyla yenilgiye uğratılmasına hizmet edeceğini söyledi.







Bu açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanlığı, tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda Suriye'nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onayladı. Öte yandan Beşar Esad hükümetiyle ve ABD'nin yaptırım listesindeki kesimlerle faaliyetlere izin verilmediği vurgulandı.





Son kararla bölgeden petrol ve yakıt satın alınmasının da önü açıldı.





“IŞİD’LE MÜCADELENİN BİR PARÇASI”

Reuters haber ajansı, son kararın ABD'nin Suriye'de IŞİD'i ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olduğunu aktardı. ABD'li yetkililer de bu adımın IŞİD'in aktif olduğu bölgelerde ekonomik olanaklar yaratarak halka destek olma amacı taşıdığını belirtti. Üst düzey bir ABD'li yetkili, “Özel sektör yatırımı IŞİD'in yeniden canlanmasını engelleyecektir” dedi.





YPG'ye askeri destek veren ABD'nin bu hamlesinin Türkiye'nin tepkisini çekmesi bekleniyor. ABD'li yetkililer ise Washington'ın bu kararla ilgili olarak Türkiye ve diğer müttefikleriyle görüştüğünü aktardı.



