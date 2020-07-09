Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Türkiye şimdi de Kıbrıs'ta karşı karşıya /09 Temmuz 2020 10:16

ABD ile Türkiye şimdi de Kıbrıs'ta karşı karşıya

ABD Dışişleri Bakanı'nın "Doğu Akdeniz'de istikrar için" Kıbrıs askerlerine eğitim verileceğini açıklaması Türkiye'nin tepkisini çekti.

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Amerikan yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz nedeniyle Batı’yla gerilim yaşadığı bir dönemde AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin askerlerine eğitim verme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı çerçevesinde Kıbrıs ordusundan askerlere eğitim verileceğini açıkladı.

ABD bu kararla, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki askerlerin eğitime ilk kez fon ayırmış olacak. Söz konusu program, dost ülkenin subaylarının Amerikan ordusuyla ortak çalışmalarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Kıbrıs ordusunda eğitimin, Pentagon bütçesinin Kongre’den onay almasından sonra gelecek yıl başlaması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ: ÇÖZÜM ÇABALARINA KATKI SAĞLAMIYOR

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan Türkiye ise karara tepki gösterdi. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Müttefikimiz ABD’ye Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlamak isteriz” vurgusu yapıldı. “KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz” denilen açıklamada, “Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır” ifadeleri kullanıldı; “İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada’da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır” denildi.
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