ABD ile Ukrayna görüşmelerinde bazı maddelerde ilerleme sağlanamadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Reuters ve The Telegraph’ın bildirdiği Avrupa’nın 24 maddelik karşı planı konusunda Rubio, “Herhangi bir alternatif plan görmedim” dedi. Sızan bilgilere göre plan; mevcut cephe hattını temel alan geçici sınır düzenlemeleri, Ukrayna’ya NATO benzeri güvenlik garantileri, AB üyeliği ve dondurulmuş Rus varlıklarının tazminat için kullanılması gibi başlıklar içeriyor.





Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Aleksey Naumov, Avrupa taslağının Moskova’nın kabul edemeyeceği koşullar içerdiğini belirtti. Naumov’a göre süreç büyük ölçüde Trump’ın tutumuna bağlı olacak.





Trump’tan Kiev ve Avrupa’ya Eleştiri





ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Avrupa liderlerini barış planına direniş göstermekle eleştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, buna karşılık “ABD’nin liderliğine minnettarız” açıklamasında bulundu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise 27 Kasım’a kadar anlaşmanın hazır olmasının “zor göründüğünü” söyledi.





Siyaset bilimci Georgiy Bovt, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun küçültülmesi, güvenlik garantileri ve Rus varlıklarının kullanımına ilişkin maddelerde değişiklik istediğini aktardı. Bovt’a göre bu noktada Washington ile Avrupa arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.





Cenevre’deki görüşmelere katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, mevcut taslağın “Ukrayna’nın temel önceliklerinin çoğunu içerdiğini” açıkladı ve gün içinde ilerleme beklediklerini söyledi.