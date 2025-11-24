Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Ukrayna görüşmelerinde bazı maddelerde ilerleme sağlanamadı /24 Kasım 2025 14:41

ABD ile Ukrayna görüşmelerinde bazı maddelerde ilerleme sağlanamadı

ABD ve Ukrayna arasında Donald Trump’ın hazırladığı barış planına ilişkin müzakerelerin ilk turu sonlandı. Bazı maddelerde ilerleme sağlanamadığı ve bugün görüşmelere devam edileceği açıklandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Reuters ve The Telegraph’ın bildirdiği Avrupa’nın 24 maddelik karşı planı konusunda Rubio, “Herhangi bir alternatif plan görmedim” dedi. Sızan bilgilere göre plan; mevcut cephe hattını temel alan geçici sınır düzenlemeleri, Ukrayna’ya NATO benzeri güvenlik garantileri, AB üyeliği ve dondurulmuş Rus varlıklarının tazminat için kullanılması gibi başlıklar içeriyor.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Aleksey Naumov, Avrupa taslağının Moskova’nın kabul edemeyeceği koşullar içerdiğini belirtti. Naumov’a göre süreç büyük ölçüde Trump’ın tutumuna bağlı olacak.

Trump’tan Kiev ve Avrupa’ya Eleştiri

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Avrupa liderlerini barış planına direniş göstermekle eleştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, buna karşılık “ABD’nin liderliğine minnettarız” açıklamasında bulundu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise 27 Kasım’a kadar anlaşmanın hazır olmasının “zor göründüğünü” söyledi.

Siyaset bilimci Georgiy Bovt, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun küçültülmesi, güvenlik garantileri ve Rus varlıklarının kullanımına ilişkin maddelerde değişiklik istediğini aktardı. Bovt’a göre bu noktada Washington ile Avrupa arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Cenevre’deki görüşmelere katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, mevcut taslağın “Ukrayna’nın temel önceliklerinin çoğunu içerdiğini” açıkladı ve gün içinde ilerleme beklediklerini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ile Ukrayna görüşmelerinde bazı maddelerde ilerleme... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:37