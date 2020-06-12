Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile yaşanan Topuz gerilimi, doların ateşini tekrar yükseltti /12 Haziran 2020 10:18

ABD ile yaşanan Topuz gerilimi, doların ateşini tekrar yükseltti

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı oluşurken, dolar/TL'de de uzun bir aradan sonra hareketlenme yaşandı.

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Türkiye’de sanayi üretimi ve cari işlemler dengesinin izlendiği haftanın son gününe Dolar/TL 6,80 seviyesinin üstünde başladı.

Topuz’a verilen hapis cezasına ABD büyükelçiliği "derin hayal kırıklığı" mesajıyla tepki göstermişti.

Retuers’ta yer alan habere göre, dünkü mahkeme kararı öncesi 6.80 seviyesinde bulunan dolar/TL saat kararın hemen ardından yükselişe geçerek 6.8225’e kadar yükseldi. Dolar ardından aynı seviyelerde seyretmeye devam etti.

Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.
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