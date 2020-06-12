ABD ile yaşanan Topuz gerilimi, doların ateşini tekrar yükseltti

Türkiye’de sanayi üretimi ve cari işlemler dengesinin izlendiği haftanın son gününe Dolar/TL 6,80 seviyesinin üstünde başladı.
Topuz’a verilen hapis cezasına ABD büyükelçiliği "derin hayal kırıklığı" mesajıyla tepki göstermişti.
Retuers’ta yer alan habere göre, dünkü mahkeme kararı öncesi 6.80 seviyesinde bulunan dolar/TL saat kararın hemen ardından yükselişe geçerek 6.8225’e kadar yükseldi. Dolar ardından aynı seviyelerde seyretmeye devam etti.
Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.