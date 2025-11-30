ABD ilticaları durdurdu, Green Card'a inceleme başlattı

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Washington'da iki Ulusal Muhafız mensubunun vurulmasının ardından iltica başvuru süreçlerini askıya aldığını açıkladı. USCIS Direktörü Joseph Edlow, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün yabancıların mümkün olan en azami seviyede inceleme ve taramadan geçirildiğinden emin olana dek" iltica kararlarını durdurduklarını ifade etti. Edlow, "Amerikan halkının güvenliği önce gelir" diye yazdı.





Karar Türkiye'den ABD'ye yapılan iltica taleplerini de kapsıyor.





Green Card sahiplerine inceleme

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan bir gün sonra, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "ABD göçmenlik sisteminin tamamen toparlanabilmesi için üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı" planladıklarını söylemişti.





Trump bu mesajında hangi ülkeleri kastettiğine ya da söz konusu adımın nasıl uygulanacağına dair detay vermezken; planın, selefi Joe Biden döneminde onaylanan başvuruları da kapsayacağını belirtti.





Washington ayrıca, "endişe kaynağı ülkelerden" gelen tüm yabancılara verilen Yeşil Kartların (Green Card) inceleneceğini bildirdi. Bu adımdan, Afganların yanı sıra aralarında İran, Somali, Libya, Yemen, Küba ve Venezuela'nın da bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarının etkileneceği kaydedildi.





Türklerin de yararlanabildiği Yeşil Kart uygulaması, yabancı ülke vatandaşlarına ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni imkanı tanıyor.





Ne olmuştu?

Geçen hafta Çarşamba günü, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafız mensubu silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda 20 yaşındaki Uzman Çavuş Sarah Beckstrom hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Andrew Wolfe ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





Saldırganın 2021 yılında ABD'ye giriş yapmış olan bir Afganistan vatandaşı olduğu belirtilirken saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.





Afganistan'daki savaş sırasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'yla (CIA) çalışmış olduğu belirtilen 29 yaşındaki şüphelinin, Trump'ın selefi Biden döneminde ABD'ye iltica başvurusunda bulunduğu, başvurunun bu yıl Trump iktidara geldikten sonra onaylandığı açıklandı.